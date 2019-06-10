Несмотря на намерения «Феррари», Хэмилтон подтверждён победителем ГП Канады

Международная автомобильная федерация не стала откладывать публикацию официальных результатов Гран-при Канады Формулы-1, несмотря на намерение «Феррари» подать апелляцию на решение стюардов гонки наградить Себастьяна Феттеля пятисекундным штрафом за небезопасное возвращение на трассу. Таким образом, ФИА подтвердила победу Льюиса Хэмилтона.



Согласно официальному решению стюардов по поводу данного инцидента, у участников есть право подать на него апелляцию. Однако, согласно спортивному регламенту Формулы-1, пятисекундные штрафы не могут быть пересмотрены, напоминает RaceFans. Протест «Феррари» может быть принят, только если команде удастся предоставить новые факты, которые не были известны при вынесении решения.