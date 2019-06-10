Петров: штраф Феттеля абсолютно незаслуженный, он не блокировал Льюиса

Гонщик программы «СМП Рейсинг», экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров высказал мнение, что стюарды Гран-при Канады ошибочно наказали Себастьяна Феттеля за небезопасное возвращение на трассу.



«Я считаю, что штраф 5 секунд абсолютно незаслуженный. Да, машину занесло. Да, ты попал на траву. Но по инерции с травы тебя выносит, ты не можешь контролировать это, машину несёт, как по льду, в одну сторону. Остаётся возможность ехать только прямо и выравнивать машину, чтобы не врезаться в стену. Да, Льюису пришлось тормозить. Но это не значит, что Феттель его каким-то образом заблокировал. У него реально не было шанса оставить Льюису места. Вы видели этот занос, вы видели, насколько было сложно выравнивать машину после травы. Поэтому не знаю, что будут делать судьи, вернут ли победу Феттелю. Может, как-то обоснуют эту ситуацию… Но, думаю, что для всех болельщиков и любителей автоспорта судьи поступили неправильно», — написал Петров в своём аккаунте в сети «ВКонтакте».

Судьи, которые оштрафовали Феттеля, молодцы! Или всё испортили? Правильно ли стюарды Гран-при Канады выдали штраф Феттелю и этим убили всю борьбу за победу? Спорим!