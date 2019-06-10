Хэмилтон: вероятно, на месте Феттеля сделал бы то же самое

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал действия Себастьяна Феттеля после вылета во время гонки Гран-при Канады, когда британцу пришлось уходить от столкновения с «Феррари».
«Я посмотрел повтор — очевидно, там всё было на тоненького. Могу сказать, что если бы я лидировал, допустил ошибку и широко прошёл поворот, то, вероятно, сделал бы то же самое, потому что всё произошло так быстро и ты просто пытаешься удержать свою позицию. Когда я говорю „то же самое“, то я тоже попытался бы выдавить соперника. Именно это в конечном счёте и произошло. Если бы я продолжал ехать в своём ритме, то мы бы столкнулись. Всё могло бы плохо закончиться.
Это природный инстинкт. Ты не собираешься действовать так: „Я лучше прижмусь слева и позволю всем объехать“. Он заблокировал меня, но, к сожалению, вылетел, а в правилах описана эта ситуация», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
- 10 июня 2019
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