Риккардо: в 2016 году Хэмилтон не получил штрафа в идентичной ситуации

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо высказал мнение, что стюарды Гран-при Канады действовали непоследовательно, когда решили наказать Себастьяна Феттеля пятисекундным штрафом за небезопасное возвращение на трассу после вылета. Риккардо напомнил, что три года назад на Гран-при Монако Льюис Хэмилтон не получил штрафа, несмотря на аналогичные действия.



«У Льюиса было не так много места, но всё-таки достаточно. У меня была идентичная ситуация с Льюисом в 2016 году в Монте-Карло. Ему пришлось проехать по обочине, я был прямо позади него, и он почти вдавил меня в стену. На мой взгляд, эта ситуация была опаснее, чем сегодня, в отношении него самого. Тогда он не получил никакого штрафа. Но это было нормально, просто борьба была жёсткой», — приводит слова Риккардо Auto Motor und Sport.

Посмотреть видео эпизода в гонке Гран-при Монако — 2016 можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.