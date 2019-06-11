Вильнёв: Хэмилтон хотел, чтобы стюарды выписали штраф Феттелю

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию со штрафом Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, который лишил немца победы в гонке.



«Штраф Феттеля — просто позор. Я сразу вспоминаю, как в шикане на Гран-при Монако 2016 года Хэмилтон выдавил с трассы Риккардо. Тогда никого оштрафовали, хотя это было сделано специально. Сейчас же место имела только ошибка Себастьяна.



Феттель возвращался на трассу, Льюис прекрасно знал, где окажется болид оппонента. Он мог сбросить скорость раньше, но хотел, чтобы стюарды выписали штраф Феттелю. Это позор, Риккардо за его оборону от Боттаса заслуживал более сурового наказания, чем Феттель», — приводит слова Жака Вильнёва SpeedWeek.