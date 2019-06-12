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«Макларен» ещё не установил причины схода Норриса в Канаде

«Макларен» ещё не установил причины схода Норриса в Канаде
Авто / Формула-1 0

«Макларен» всё ещё изучает причины, которые привели к сходу Ландо Норриса во время Гран-при Канады. Британский пилот сошёл с дистанции из-за проблем с задней подвезкой, которые возникли во время восьмого круга. В тот момент он вёл борьбу с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Мы всё ещё изучаем случившееся. Там был перегрев задней части автомобиля и механическое повреждение. Но мы по-прежнему не знаем, почему это произошло. Мы просто заметили, что температура резко пошла вверх. Тормоза работали довольно долго, но мы заметили, что там проблемы», — приводит слова руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля Motorsport.

Сам Норрис после гонки заявил, что не понял, почему возникла проблема. По словам британца, он сперва подумал, что проколол шину.

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