Штайнер: можно заставить пилотов есть фаст-фуд и не заниматься в зале

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер иронично прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее британец посетовал, что современными болидами Формулы-1 стало слишком легко управлять. По словам Хэмилтона, для пилотирования сейчас не нужна особая физическая подготовка. Британец заметил, что смог бы проехать две гонки подряд на современном болиде. Руководитель «Торо Россо» Франц Тост предположил, что такая ситуация связана с высоким уровнем физической готовности пилотов.

«Что делать? Мы можем запретить пилотам ходить в зал заниматься, как сказал Франц. Тогда они будут сильнее уставать в концовке гонки. А ещё можно заставить их есть фаст-фуд!

Но оставим шутки, я думаю, что Франц объяснил всё точно. Уровень физической готовности настолько высок, а машины так хороши, что становится легче, это эволюция. И я бы не сказал, что этими болидами легко управлять. Просто мы теперь лучше готовы», — цитирует Штайнера GPFans.