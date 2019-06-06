Хэмилтон: пилоты после гонки должны быть измотаны, как после марафона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о том, что он хотел бы изменить в Формуле-1.
«Фанаты — это причина, по которой мы делаем то, что делаем. Здесь, в Канаде, очень много болельщиков, но есть гонки и с небольшой посещаемостью. Зрелище не всегда бывает лучшим на некоторых трассах, и люди продолжают говорить, что Формула-1 стала скучной, когда то «Феррари» доминирует, то «Макларен», то «Мерседес», то «Ред Булл».
Если бы у меня был выбор, то я бы вернулся к 12-цилиндровым моторам без наддува и механической коробке передач. Я бы усложнил задачу пилотов, убрал асфальт в зонах безопасности. Пилоты должны быть физически измотаны после гонки до такой степени, чтобы Гран-при можно было сравнить с марафоном. Иногда вы проходите гонку и можете пройти ещё пару, у меня такое ощущение часто возникает, но Формула-1 не должна быть такой. Это мужской спорт», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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