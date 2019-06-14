В Сочи объяснили, почему «Пирелли» не привезёт в Россию самые мягкие шины

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал решение шинной компании «Пирелли» не привозить на российский этап чемпионата мира самый мягкий тип шин С5, несмотря на традиционно низкий износ покрышек на «Сочи Автодроме». На Гран-при России гонщики практически всегда ограничиваются одним пит-стопом.

«В этом году выбран достаточно консервативный подход, и на это есть вполне логически обоснованные причины: „Пирелли“ провела сравнительный анализ 2017 и 2018 года, который, в частности, показал, что уровень экономии резины на „Сочи Автодроме“ увеличился почти вдвое (с 4,33 до 7,46 процентов), а значит, гонщики пилотировали чуть ли не в прогулочном темпе, чтобы уйти всего на один пит-стоп.

Более стабильный состав шин даст пилотам дополнительную возможность попытаться обогнать соперника на трассе, а не во время дополнительного пит-стопа.

Что же касается самой трассы, совсем недавно специалист компании Tilke GmbH & Co. KG провел инспекцию трека и счел, что гоночное полотно «Сочи Автодрома» находится в прекрасном состоянии. Практически всё лето туристы и жители Сочи смогут тестировать асфальт нашей трассы в ходе обновлённых гоночных программ, а в конце сентября увидеть, верную ли стратегию выбрали «Пирелли» на Гран-при России Формулы-1", — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.