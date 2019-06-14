Вольф: Феттеля могут наказать ещё сильнее, если будет пересмотр штрафа

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал возможное требование «Феррари» пересмотреть решение стюардов, оштрафовавших Себастьяна Феттеля на пять секунд во время Гран-при Канады. Из-за штрафа Феттель лишился победы. В соответствии с пунктом 14.1.1, команды имеют право на пересмотр наказания, если предоставят ранее не известную информацию.

«Невозможно отменить штраф. В худшем случае стюарды, пересмотрев решение, могут вынести ещё более суровый штраф. Я говорил с Маттиа Бинотто, он считает, что манёв Феттеля совершенно точно не заслуживал штрафа. Я думаю, что он на 100 процентов не прав.

Феттель вылетел с трассы, вернулся, посмотрел в зеркало и едва не вытолкнул Хэмилтона в стену. Если бы Льюис не затормозил, была бы авария. Поэтому Феттеля и наказали штрафов.

Да, решение неоднозначное. Но в нашем виде спорта пленных не берут», — приводит слова Вольфа газета Osterreich.