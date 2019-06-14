Албон: буддизм помогает во время стрессового гоночного уик-энда

Пилот «Торо Россо» Александер Албон признался, что является верующим буддистом. По словам представителя Таиланда, посещение буддистского храма является для него важным ритуалом.

Албон родился и живёт в Лондоне, но он выступает под флагом Таиланда, его мать является тайкой.

«Я думаю, что многие жители Таиланда даже не знают, что у них есть пилот в Формуле-1.

Я хожу в буддистский храм перед каждым гоночным уик-эндом. В Уимблдоне есть один храм, я стараюсь бывать там как можно чаще. Посещение храма помогает достичь умиротворённости и счастья.

Там мы поём песни, используем святую воду. В плане обрядов всё напоминает католицизм. Я верю в силу медитации и правильное мышление.

Считаю, что буддизм мне подходит. Он помогает мне во время стрессового гоночного уик-энда», — приводит слова Албона Formule 1.