Алёшин: трудно было придумать более тяжёлые условия для дебюта, чем у Вандорна

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин поделился мнением о работе своего коллеги по экипажу Стоффеля Вандорна. Бельгиец стал новым напарником Алёшина и Виталия Петрова после решения Дженсона Баттона уйти из гонок на выносливость.



«Стоффель прекрасно адаптируется к команде SMP Racing. Могу сказать, что хуже придумать более тяжёлые погодные условия для дебюта, чем были в Спа — там было и солнце, и дождь, и снег, и нулевая температура, и постоянные аварии с сейфти-карами — не придумать. Стоффель в аварии не попадал и проехал очень здорово, хотя это был один из самых сложных дебютов в гонках на выносливость. Это была новая для него машина — он ведь в закрытом автомобиле вообще раньше не ездил, а это совсем другие ощущения.



Здесь будут намного более высокие скорости, чем в Спа, но самым сложным для Стоффеля, я думаю, будет ночь. Потому что ночью тоже нужно уметь ездить — в этот период не видно, например, некоторых ориентиров для начала торможения, намного больше устают глаза — ведь напрягать их приходится сильнее. Но у нас были вечерние квалификации, и он показал себя как очень быстрый пилот. Честно говоря, несмотря на то, что у него ещё не было такого опыта, мы уже знали, что он профессионал высочайшего уровня, и сомнений в SMP Racing на его счёт не было», — передаёт слова Алёшина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



Также россиянин подвёл итоги квалификации «24 часов Ле-Мана», где их экипаж показал пятый результат.



«Машина прогрессировала по ходу всего сезона. Прошлогодние “24 часа Ле-Мана” были второй гонкой этого автомобиля, так что тогда он был совершенно новым и было сложно понять, чего ожидать. По ходу года мы постоянно дорабатывали машину и за этот период стали самой прогрессирующей командой — круг здесь мы проехали на 3,3 секунды быстрее, чем в 2018-м. Никому не удалось столько прибавить. Сама по себе квалификация прошла удачно — один экипаж на третьем месте, другой — на пятом. Это хороший результат, мы показали хорошую скорость, но, учитывая, что гонка идёт 24 часа, результаты квалификации здесь не имеют решающего значения. Нам было важно понять, какого прогресса мы добились за год, и мы им вполне довольны», — заявил гонщик.



Напомним, что премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд-участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.

