Хэмилтон: у «Феррари» есть режим мотора, которого нет у «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что преимущество «Феррари» в скорости на прямых на Гран-при Канады объясняется тем, что у силовой установки итальянской команды есть особый режим мотора.

«В Монреале они были очень быстры на прямых. У них определённо есть другой режим мотора, которого у нас сейчас нет. На прямых машина Феттеля внезапно прибавляла в мощности и уходила от меня, даже когда я использовал DRS.

Их темп на прямых в гонке очень хорош, но таковы правила игры. Очевидно, они великолепно поработали с силовой установкой. На определённом этапе «Мерседес» был лучшим в этом компоненте. Теперь в этом плане «Феррари» нас опережает. Нам есть над чем работать. Мы видели, что в Монако и в Канаде пилоты «Феррари» были быстры, так что будет интересно посмотреть, как сложится борьба в дальнейшем», — приводит слова Хэмилтона Motorsports.