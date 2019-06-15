Ферстаппен: мне нравится смотреть MotoGP, ведь там не знаешь, кто победит

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен посетовал на предсказуемость Формулы-1 и намекнул, что чемпионату стоит брать пример с MotoGP, где гораздо больше интриги.

«Проблема в том, что многое остаётся за одной командой. Хотя говорить особо нечего, они просто делают свою работу лучше других, но, с другой стороны, это влияет на зрелищность.

Мне нравится смотреть MotoGP, ведь там не знаешь, кто победит. Кроме того, в MotoGP можно быть конкурентоспособным и в клиентской команде. Pramac Ducati наглядно это показывает, то же самое делает и клиентская команда Yamaha. Мы бы могли чему-то научиться", — приводит слова Ферстаппена AS.

После семи этапов сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен занимает четвёртое место в общем зачёте, его отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона составляет уже 74 очка.