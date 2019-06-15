Ферстаппен: мне нравится смотреть MotoGP, ведь там не знаешь, кто победит

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен посетовал на предсказуемость Формулы-1 и намекнул, что чемпионату стоит брать пример с MotoGP, где гораздо больше интриги.
«Проблема в том, что многое остаётся за одной командой. Хотя говорить особо нечего, они просто делают свою работу лучше других, но, с другой стороны, это влияет на зрелищность.
Мне нравится смотреть MotoGP, ведь там не знаешь, кто победит. Кроме того, в MotoGP можно быть конкурентоспособным и в клиентской команде. Pramac Ducati наглядно это показывает, то же самое делает и клиентская команда Yamaha. Мы бы могли чему-то научиться", — приводит слова Ферстаппена AS.
После семи этапов сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен занимает четвёртое место в общем зачёте, его отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона составляет уже 74 очка.
- 15 июня 2019
-
19:05
-
18:36
-
17:37
-
16:13
-
15:52
-
14:47
-
13:59
-
12:37
-
11:47
-
11:01
-
10:15
-
09:49
-
00:24
- 14 июня 2019
-
23:54
-
22:26
-
21:59
-
20:57
-
19:52
-
18:45
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
15:56
-
15:47
-
14:56
-
14:00
-
13:30
-
12:44
-
11:53
-
11:42
-
11:10
-
10:25
-
10:15
-
09:25
-
01:21