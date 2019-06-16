Бинотто: «Феррари» нужны два-три обновления, чтобы конкурировать с «Мерседесом»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что его команде предстоит проделать большую работу, чтобы вновь конкурировать с «Мерседесом». В нынешнем сезоне «Феррари» не удаётся ничего противопоставить «Мерседесу». В Кубке конструкторов «Скудерия» отстаёт от «Мерседеса» на 123 очка.
«Существуют два фактора. Первый — шины, конечно, мы не можем на это повлиять. Мы можем поменять концепцию нашего болида, сделать так, чтобы было больше прижимной силы, но и больше воздушного сопротивления. И повлиять на это за один день невозможно.
Этот процесс займёт несколько недель, ведь нам нужно убедиться, что все изменения в плане аэродинамики будут верными.
Не ждите новую версию нашей машины. Нам нужно сделать два-три обновления, прежде чем мы сможем конкурировать с «Мерседесом». Сейчас я не говорю о борьбе за титул. Приоритет отдаётся тому, чтобы определить проблему и правильно на неё отреагировать как можно скорее», — приводит слова Бинотто Auto Motor und Sport.
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