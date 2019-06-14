Бинотто: «Мерседес» стабилен, а у «Феррари» молодая команда

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что его команда отстаёт от соперников из «Мерседеса» в том числе из-за нехватки опыта. По слова функционера, «Мерседес» стабилен, в то время как в «Скудерии» продолжаются перестановки.
«Мерседес» — очень стабильная команда. Многие годы у них работают одни и те же люди, которые занимают конкретные должности. Мы же молодая команда, которая переживает перестановки. Для многих из нас наши роли действительно в новинку. Мы немолоды, но наши обязанности стали для нас чем-то новым. Нам нужна стабильность. Это то, что есть у «Мерседеса», и чего нет у нас», — приводит слова Бинотто Sky Sports.
После семи этапов сезона лучшим результатом «Феррари» остаются два вторых места. Команда занимает второе место в зачёте Кубка конструкторов и отстаёт от «Мерседеса» уже на 123 очка.
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