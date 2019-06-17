Албон: уже адаптировался к этому цирку под названием Формула-1
Новичок Формулы-1 пилот «Торо Россо» Александер Албон отметил, что постепенно адаптируется в «Королевских гонках». Албон признался, что сперва ему было трудно, но теперь он чувствует уверенность в собственных силах.
«Набранные очки мне очень помогли. Я доволен своей командой, чувствую уверенность. Нет никакого стресса, давления, я получаю хорошую поддержку в команде, это здорово.
Сперва было непросто в некоторых аспектах, нужно делать столько всего. Но теперь я уже адаптировался. Этот цирк под названием Формула-1 не такой уж и безумный, когда проведёшь в нём некоторое время. Просто адаптируешься, и всё становится нормально», — приводит слова Албона F1i.
Албон в нынешнем сезоне набрал 7 очков, он занимает 15-е место в зачёте пилотов.
Албон: буддизм помогает во время стрессового гоночного уик-энда
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