Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Кэри поддержал решение о переносе публикации нового регламента Формулы-1

Кэри поддержал решение о переносе публикации нового регламента Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Глава Liberty Media Чейз Кэри прокомментировал решение о переносе публикации изменений регламента Формулы-1 на 2021 год. Новые правила должны быть опубликованы в октябре. Перенос произошёл на фоне наличия разногласий по изменению правил среди команд.

«Формула-1 — глобальный вид спорта, в котором нужно многое учесть.

Во время саммита в Париже мы обсуждали, какой должна быть Формула-1, как улучшить наш вид спорта и сделать его более привлекательным для фанатов.

После обсуждения вопросов с командами и нашими партнёрами в ФИА, мы решили, что логично было бы выделить больше времени на подготовку изменения регламента. Теперь у нас будет время до октября, лучше не торопиться.

У нас есть полный список рекомендаций от команд. Мы ценим помощь и советы не только команд, но и болельщиков. У нас есть список предложений на несколько страниц», – приводит слова Кэри GrandPX.News.

Кэри признал наличие серьёзных разногласий насчёт правил Ф-1 на 2021 год
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент