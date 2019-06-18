Кэри поддержал решение о переносе публикации нового регламента Формулы-1

Глава Liberty Media Чейз Кэри прокомментировал решение о переносе публикации изменений регламента Формулы-1 на 2021 год. Новые правила должны быть опубликованы в октябре. Перенос произошёл на фоне наличия разногласий по изменению правил среди команд.

«Формула-1 — глобальный вид спорта, в котором нужно многое учесть.

Во время саммита в Париже мы обсуждали, какой должна быть Формула-1, как улучшить наш вид спорта и сделать его более привлекательным для фанатов.

После обсуждения вопросов с командами и нашими партнёрами в ФИА, мы решили, что логично было бы выделить больше времени на подготовку изменения регламента. Теперь у нас будет время до октября, лучше не торопиться.

У нас есть полный список рекомендаций от команд. Мы ценим помощь и советы не только команд, но и болельщиков. У нас есть список предложений на несколько страниц», – приводит слова Кэри GrandPX.News.