Марко — об ограничении бюджетов: нас ждёт чемпионат по бухгалтерскому учёту

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко критически относится к решению ограничить бюджеты команд $ 175 миллионами. По словам функционера, всё это приведёт к сокращению штатов команд и излишнему вниманию к затратам.

«При лучшем раскладе, нас будет ждать чемпионат мира по бухгалтерскому учёту. Уже через два месяца кого-то могут дисквалифицировать за нарушение лимита бюджета. Также это приведёт к тому, что нам придётся сократить штат команды и расстаться с некоторыми сотрудниками. Мы рассматриваем и другие сферы работы, в частности гиперкары. Также вероятно, что и „Ред Булл“, и „Торо Россо“ прибегнут к использованию одной аэродинамической трубы», — приводит слова функционера Servus-TV.

Лимит бюджета в $ 175 млн вступит в силу с 2021 года.