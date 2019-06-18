Марко — об ограничении бюджетов: нас ждёт чемпионат по бухгалтерскому учёту

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко критически относится к решению ограничить бюджеты команд $ 175 миллионами. По словам функционера, всё это приведёт к сокращению штатов команд и излишнему вниманию к затратам.
«При лучшем раскладе, нас будет ждать чемпионат мира по бухгалтерскому учёту. Уже через два месяца кого-то могут дисквалифицировать за нарушение лимита бюджета. Также это приведёт к тому, что нам придётся сократить штат команды и расстаться с некоторыми сотрудниками. Мы рассматриваем и другие сферы работы, в частности гиперкары. Также вероятно, что и „Ред Булл“, и „Торо Россо“ прибегнут к использованию одной аэродинамической трубы», — приводит слова функционера Servus-TV.
Лимит бюджета в $ 175 млн вступит в силу с 2021 года.
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