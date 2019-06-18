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Окон: Вольф работает над моим возвращением в следующем году

Окон: Вольф работает над моим возвращением в следующем году
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот «Форс Индия» и член молодёжной программы «Мерседеса» Эстебан Окон сообщил, что его менеджмент работает над тем, чтобы добыть ему место на стартовой решётке уже в 2020 году.

«Наша цель — не только моя — вернуться в Формулу-1 как можно быстрее. На данный момент весь мой менеджмент, включая Тото Вольфа, работает над моим возвращением уже в следующем году. Полагаю, что соответствующие обсуждения уже начались.

Чем раньше станет известно о моём возвращении, тем лучше. Надеюсь, что будущее моей карьеры определится очень скоро. Я верю в то, что люди из моего окружения делают хорошую работу», — приводит слова француза GPToday.

Напомним, Эстебан Окон лишился места в Формуле-1 по итогам минувшего сезона. Его место в «Рейсинг Пойнт» занял Лэнс Стролл, чей отец стал владельцем команды.

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