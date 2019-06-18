Вольф: этап в Канаде стал для «Мерседеса» тревожным сигналом

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Франции и признал, что этап в Канаде стал для всей команды тревожным сигналом.
«Этап в Канаде стал для нас тревожным сигналом. После серии из шести надёжных и стабильных гонок мы столкнулись с целым рядом проблем на протяжении уик-энда, начиная от проблем Валттери в ходе первой свободной практики с топливной системой и завершая проблемами Хэмилтона с гидравликой, которые мы вынуждены были исправлять утром перед гонкой. Нам повезло, что мы обнаружили эти трудности тогда, когда у нас был шанс их исправить. Но эти проблемы легко могли разрушить весь уик-энд.
Во Франции мы ожидаем очередную тяжёлую битву. Здешняя трасса в чём-то напоминает трек в Монреале, и на длинных прямых у нас снова будут проблемы. Но повороты в Ле-Кастелле будут для нас преимуществом. Как бы то ни было, мы также ждём возможности кое-что исправить», — приводит слова функционера пресс-служба «Мерседеса».
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