Бергер заинтересован в участии Алонсо в DTM

Руководитель DTM Герхард Бергер подчеркнул, что он общался с Фернандо Алонсо по вопросу возможного выступления испанца на одном из этапов чемпионата.



«Фернандо Алонсо великолепен, потому что он всё, за что берётся делает хорошо. Он гоняется на всём, что может двигаться, он по-настоящему быстр на любой технике. Он — истинный гонщик, это не зависит от техники. Мне всегда импонировали те парни, которые гоняются едва ли не каждый день, которые просто живут гонками.



Себастьян Феттель не против когда-нибудь попробовать себя в DTM, то же самое, думаю, можно сказать и о Льюисе Хэмилтоне. Они — настоящие гонщики, которые на неделе всегда сядут за руль, даже если речь о прокатном карте», — приводит слова Герхарда Бергера Yahoo.