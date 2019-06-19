«Феррари» и «Дукати» уберут логотипы Mission Winnow до конце сезона

Команда Формулы-1 «Феррари» и команда MotoGP «Дукати» уберут логотипы Mission Winnow со своих ливрей до конца сезона, сообщает Motorsport-Total. Стоит отметить, что в ряде стран и в Еврокомиссии возникли вопросы о законности присутствия этой торговой марки в свете запрета рекламы табака, из-за чего на этапах в Австралии, Канаде и на предстоящем Гран-при Франции команда была вынуждена убрать логотипы со своих болидов и униформы.



Mission Winnow — крупная мировая кампания, связанная с известной табачной корпорацией Philip Morris International. Как известно, запрет об использовании рекламы табачных изделий в Формуле-1 не снят, поэтому подобное партнёрство «Феррари» вызвало серьёзные вопросы. В итальянской команде подчёркивали, что партнёрство с Mission Winnow не предусматривает рекламы табака.



Тем не менее, невзирая на эти заверения, «Скудерия» всё же исключила из названия наименование компании перед этапом в Австралии, однако затем вернула торговую марку в заявочный лист сезона.