«Феррари» наняла специалиста по гоночной стратегии

Руководство «Феррари» проводит реорганизацию структуры управления. Специалистом по гоночной стратегии команды стал Стивен Бойд, который ранее работал в Liberty Media, сообщает F1Technical.

По данным источника, уже в ближайшее время в «Феррари» перейдёт и Маурицио Томасселли. Он займёт в «Скудерии» должность координатора отдела разработки шасси. Ранее Томасселли занимал аналогичный пост в «Торо Россо».

О необходимости структурных изменений в «Феррари» говорил руководитель команды Маттиа Бинотто. В нынешнем сезоне «Скудерия» выступает неудачно, пилоты «Феррари» ещё не выиграли ни одного Гран-при, а в Кубке конструкторов команда отстаёт от лидирующего «Мерседеса» на 123 очка. Следующий этап Формулы-1 состоится в ближайший уик-энд во Франции.