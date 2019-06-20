«Феррари» наняла специалиста по гоночной стратегии
Руководство «Феррари» проводит реорганизацию структуры управления. Специалистом по гоночной стратегии команды стал Стивен Бойд, который ранее работал в Liberty Media, сообщает F1Technical.
По данным источника, уже в ближайшее время в «Феррари» перейдёт и Маурицио Томасселли. Он займёт в «Скудерии» должность координатора отдела разработки шасси. Ранее Томасселли занимал аналогичный пост в «Торо Россо».
О необходимости структурных изменений в «Феррари» говорил руководитель команды Маттиа Бинотто. В нынешнем сезоне «Скудерия» выступает неудачно, пилоты «Феррари» ещё не выиграли ни одного Гран-при, а в Кубке конструкторов команда отстаёт от лидирующего «Мерседеса» на 123 очка. Следующий этап Формулы-1 состоится в ближайший уик-энд во Франции.
Росберг: у «Феррари» нет ни стратегии, ни хорошей машины
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