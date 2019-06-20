Источник: Феттель официально женился на Ханне Пратер
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель женился на своей давней подруге Ханне Пратер, сообщает Bild. По информации источника, пара сыграла свадьбу в преддверии Гран-при Франции, который состоится в эти выходные на трассе в Ле-Кастелле.
У Себастьяна Феттеля и Ханны Пратер есть двое детей — первый ребёнок, дочь, родился у них в январе 2014 года, а вторая девочка родилась в сентябре 2015 года. Официально в брак после рождения детей пара не вступала, как и не комментировала слухи о возможной свадьбе. Феттель даже отказывался от официальных заявлений о своём отцовстве, сохраняя право на тайну частной жизни.
Детей Феттеля и Ханны зовут Эмили и Матильда, о чём журналистам удалось узнать только спустя некоторое время.
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