«КАМАЗ-мастер» окончательно решил перейти на коробку-автомат

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов рассказал, как команда готовится к традиционному ралли-марафону «Шёлковый путь», который пройдёт в июле.



«К «Шёлковому пути» 2019 года мы подготовили немного изменённые автомобили. Во-первых, мы окончательно всем составом переходим на автоматическую коробку передач. Три машины из четырёх будут оснащены автоматической коробкой. Во-вторых, усовершенствована подвеска кабины. Она позволяет держать больший темп автомобиля. Слово «комфортная» язык не поворачивается сказать. Вы сами увидели, что комфортом назвать это сложно. Автомобили у нас готовы, едут быстрее, надеемся на хороший результат на «Шёлковом пути».



Однако и кроме этого у нас есть цели. К примеру, в автомобилях есть ряд незначительных новинок, которые мы постоянно совершенствуем. Ничто не испытает эти детали лучше, чем гонка. Автомобиль можно улучшать до бесконечности. Бывает, что делаешь шаг вперёд, а бывает — два назад. Не знаешь, угадал ли с той или иной новинкой, поэтому постоянно приходится испытывать что-то новое», — передаёт слова Каргинова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.