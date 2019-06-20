«КАМАЗ-мастер» окончательно решил перейти на коробку-автомат

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов рассказал, как команда готовится к традиционному ралли-марафону «Шёлковый путь», который пройдёт в июле.
«К «Шёлковому пути» 2019 года мы подготовили немного изменённые автомобили. Во-первых, мы окончательно всем составом переходим на автоматическую коробку передач. Три машины из четырёх будут оснащены автоматической коробкой. Во-вторых, усовершенствована подвеска кабины. Она позволяет держать больший темп автомобиля. Слово «комфортная» язык не поворачивается сказать. Вы сами увидели, что комфортом назвать это сложно. Автомобили у нас готовы, едут быстрее, надеемся на хороший результат на «Шёлковом пути».
Однако и кроме этого у нас есть цели. К примеру, в автомобилях есть ряд незначительных новинок, которые мы постоянно совершенствуем. Ничто не испытает эти детали лучше, чем гонка. Автомобиль можно улучшать до бесконечности. Бывает, что делаешь шаг вперёд, а бывает — два назад. Не знаешь, угадал ли с той или иной новинкой, поэтому постоянно приходится испытывать что-то новое», — передаёт слова Каргинова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 20 июня 2019
-
22:32
-
22:20
-
22:18
-
21:57
-
20:34
-
19:44
-
19:03
-
18:54
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
15:31
-
14:53
-
13:55
-
13:12
-
12:50
-
12:05
-
11:14
-
10:35
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
09:11
-
00:48
- 19 июня 2019
-
23:49
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
20:37
-
19:29