Квят — о шансах вернуться в «Ред Булл»: не хочу заглядывать далеко вперёд

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопрос, держит ли он в уме возможное возвращение в «Ред Булл» на фоне успешных выступлений на старте сезона-2019 Формулы-1.



«Я думаю, всегда нужно концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас. Это самый правильный подход. Не хочу заглядывать слишком далеко вперёд. Я наслаждаюсь тем опытом, который получаю сейчас в команде. У нас всё идёт очень хорошо. А когда настанет момент поговорить о будущем, мы сядем с Хельмутом, как мы обычно это делаем. Посмотрим, что он думает о моих выступлениях.



Первая треть сезона получилась сильной и продуктивной. В трёх последних гонках мы каждый раз финишировали в очках. Надеемся продолжать в том же духе. Посмотрим, насколько нашей машине подойдёт эта трасса, но до сих пор наш автомобиль выглядел весьма конкурентоспособно на разных типах автодромах», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

