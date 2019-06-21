В Швейцарии проходят акции протеста против Формулы-Е
Жители Берна (Швейцария) выступают против проведения в городе очередного этапа Формулы-Е. Группа протестующих организовала акцию с требованием отказаться от проведения гонки, сообщает журналист Тоби Блюм.
По данным Блюма, организаторами акции выступают те же люди, которые выступили против проведения гонки Формулы-Е в Цюрихе в 2018 году.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Блюма.
В рамках акции протеста собравшиеся планируют проехать по треку круг на велосипеде. Перед зданием парламента в Берне собралось около 1000 человек. Они недовольны тем, что из-за этапа Формулы-Е в городе будет нарушен привычный образ жизни. Протестующие подготовили различные плакаты. Главным слоганом акции стала фраза «Отключим Формулу-Е от электричества».
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