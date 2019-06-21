«Хонда» из тактических соображений взломала пломбы на силовой установке Квята
Мотористы из «Хонды» приняли решение взломать пломбы на турбине и генераторе MGU-H на болиде Даниила Квята, сообщает Autosport. На такой шаг пошли из тактических соображений.
В планы «Хонды» не входила замена ни одного из этих компонентов, однако взлом пломб означает, что формально Квят использует уже четвёртые по счёту турбину и генератор за сезон. Регламент ФИА гласит, что за первый перерасход этих компонентов пилот будет терять десять позиций, а за каждый последующий — лишь пять. Таким образом, в «Хонде» сумели минимизировать для россиянина следующие штрафы.
Напомним, замена двигателя на болиде Квята перед Гран-при Франции автоматически означала то, что Даниил примет старт с последнего ряда стартовой решётки.
- 21 июня 2019
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