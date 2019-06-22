Сироткин не расскажет «Рено» и «Макларену» о секретах друг друга

Участник программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал тот факт, что с настоящего момента он является резервным гонщиком как «Рено», так и «Макларена».
«О возможном сотрудничестве с „Маклареном“ я узнал в четверг или пятницу в Ле-Мане. Моя работа подразумевает одинаковые вещи в обоих коллективах. Поэтому нам еще предстоит обсудить с командами, как я буду распределять свои силы между ними.
В пятницу я подписал бумагу, в которой сказано, что я строго разделяю команды между собой и ни в коем случае никак не разглашаю информацию какой-либо стороне ни про работу на симуляторе, ни про работу на трассе, ни про любые другие вещи в плане работы или атмосферы в команде», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Также россиянин ответил, что случится, если замена основному гонщику одновременно потребуется и в «Рено», и в «Макларене»: «Трудный вопрос. Я думаю, в данном случае приоритет всё же будет у «Рено», но это мои предположения. На 100% не берусь ответить сейчас».
- 22 июня 2019
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:03
-
17:44
-
17:43
-
17:26
-
17:19
-
17:05
-
16:27
-
15:44
-
14:15
-
14:07
-
14:03
-
13:51
-
13:17
-
12:20
-
12:13
-
11:49
-
10:52
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
00:56
-
00:47
- 21 июня 2019
-
23:51
-
23:22
-
22:57
-
22:36
-
22:19
-
21:36
-
21:22