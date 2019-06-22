Сироткин не расскажет «Рено» и «Макларену» о секретах друг друга

Участник программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал тот факт, что с настоящего момента он является резервным гонщиком как «Рено», так и «Макларена».



«О возможном сотрудничестве с „Маклареном“ я узнал в четверг или пятницу в Ле-Мане. Моя работа подразумевает одинаковые вещи в обоих коллективах. Поэтому нам еще предстоит обсудить с командами, как я буду распределять свои силы между ними.



В пятницу я подписал бумагу, в которой сказано, что я строго разделяю команды между собой и ни в коем случае никак не разглашаю информацию какой-либо стороне ни про работу на симуляторе, ни про работу на трассе, ни про любые другие вещи в плане работы или атмосферы в команде», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата».



Также россиянин ответил, что случится, если замена основному гонщику одновременно потребуется и в «Рено», и в «Макларене»: «Трудный вопрос. Я думаю, в данном случае приоритет всё же будет у «Рено», но это мои предположения. На 100% не берусь ответить сейчас».

Сироткин стал резервным гонщиком «Макларена»