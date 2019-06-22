Ферстаппен объяснил успех «Макларена» особым режимом двигателя «Рено»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал неожиданный успех «Макларена» в квалификации Гран-при Франции. Гонщики британской команды Ландо Норрис и Карлос Сайнс показали пятый и шестой результат соответственно. Тем не менее такие результаты не вызывают опасений у голландца. По его словам, «Макларен» использовал особый режим работы мотора «Рено».

«Меня не волнует угроза со стороны Сайнса или Норриса. Обычно у нас хороший гоночный темп. У них есть квалификационный режим, и он достаточно хорош, так что у нас в гонке всё должно быть в порядке. По сравнению с началом сезона „Макларен“ прибавил, они сокращают отставание. Но когда отставание столь велико, сокращать его легко, но последние десятые даются уже тяжело.

Что касается квалификации, то в финальном сегменте мы могли быть ближе к «Феррари», но в последних поворотах машина себя вела странно, что вызывает сожаление", — приводит слова Ферстаппена RaceFans.