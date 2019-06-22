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Гелаэл объяснил, почему протаранил Шумахера на первом круге

Гелаэл объяснил, почему протаранил Шумахера на первом круге
Авто / Младшие серии 0

Пилот команды Prema Шон Гелаэл, выступающий в Формуле-2, прокомментировал аварию с напарником по команде Миком Шумахером в ходе гонки во Франции.

«У меня получился неплохой старт, потом Мацусита широко вошёл во второй поворот. Я попробовал пройти его, моё переднее крыло было вплотную к его заднему колесу. Перед поворотом он затормозил, и я должен был идти по внутреннему радиусу, мне было сложно затормозить. Я пытался избежать проблем, но в конечном счёте врезался в Мика.

Это была моя ошибка, мне не нужно было пытаться идти на обгон. Вдвойне жаль, что это случилось с Шумахером, так как мы были в хорошей позиции. Такие ошибки раздражают, мне жаль, и я прошу прощения у команды», — приводит слова индонезийца пресс-служба Prema.

Фото эпизода можно посмотреть на странице Формулы-2 в «Твиттере».

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