Гелаэл объяснил, почему протаранил Шумахера на первом круге

Пилот команды Prema Шон Гелаэл, выступающий в Формуле-2, прокомментировал аварию с напарником по команде Миком Шумахером в ходе гонки во Франции.
«У меня получился неплохой старт, потом Мацусита широко вошёл во второй поворот. Я попробовал пройти его, моё переднее крыло было вплотную к его заднему колесу. Перед поворотом он затормозил, и я должен был идти по внутреннему радиусу, мне было сложно затормозить. Я пытался избежать проблем, но в конечном счёте врезался в Мика.
Это была моя ошибка, мне не нужно было пытаться идти на обгон. Вдвойне жаль, что это случилось с Шумахером, так как мы были в хорошей позиции. Такие ошибки раздражают, мне жаль, и я прошу прощения у команды», — приводит слова индонезийца пресс-служба Prema.
Фото эпизода можно посмотреть на странице Формулы-2 в «Твиттере».
- 22 июня 2019
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