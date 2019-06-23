Албон: борьба снаружи очковой зоны — не то, где мы с Даниилом хотим быть
Гонщик «Торо Россо» Александер Албон подвёл итоги гонки Гран-при Франции, где он финишировал 15-м, позади Даниила Квята.
«К сожалению, на нашу гонку сильно повлиял первый же круг, когда я широко вошёл во второй поворот и был выдавлен. Я не знал, каков уровень сцепления снаружи, и потерял несколько позиций. Мы были быстрее машин впереди, но были проблемы с обгонами, так как все выехали в „паровозике DRS“. Так что я провёл большую часть гонки позади другой машины. Нам сегодня немного не хватало темпа, так что нам нужно понять, в чём мы можем прибавить. Было весёлое сражение с Даниилом, однако борьба за позиции снаружи очковой зоны — не то, где каждый из нас хочет быть», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».
- 23 июня 2019
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