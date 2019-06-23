Хэмилтон не согласен со штрафом Риккардо за инцидент с Норрисом
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал спорный инцидент на последнем круге Гран-при Франции Формулы-1. Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попробовал пройти представителя «Макларена» Ландо Норриса по внешнему радиусу, заехал на обочину и, возвращаясь на трассу, вынудил британца свернуть с оптимальной траектории. За этот эпизод Риккардо был наказан пятисекундным штрафом.
«Это не штраф. Вы не можете видеть вторую машину рядом, а он оставил ему более чем достаточно места и уже был впереди, когда заходил в поворот», — написал Хэмилтон в своём инстаграм-аккаунте.
Отметим, что Риккардо получил ещё один пятисекундный штраф за то, что обогнал по обочине финского пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена.
Риккардо получил два 5-секундных штрафа и откатился с 7-го места на 11-е
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