Митяев, Лебедев, Шушаков и Ладыгин выиграли вторые гонки СМП РСКГ под Смоленском

Второй гоночный день этапа СМП РСКГ на «Смоленском кольце» запомнился традиционными активностями с розыгрышами призов от организаторов и команд и напряжённой борьбой на гоночной трассе, которую обострила переменчивая погода, сообщает пресс-служба чемпионата.



Первыми влияние погоды почувствовали на себе участники зачёта S1600. Они используют шины типа «псевдослик» в любых условиях, поэтому на первый план выходят личные качества пилотов и настройки автомобиля. Впрочем, пилотам команды LADA Sport ROSNEFT не было равных ни во время старта на сухом асфальте, ни под дождём, смочившим трассу в ходе заезда. Михаил Митяев сразу вырвался вперёд, а Владимир Шешенин провёл почти всю дистанцию на второй позиции.



В объединённом заезде классов «Супер-продакшн» и «Туринг-Лайт» пилоты встали перед выбором, стартовать на дождевых шинах или использовать слики. В более быстром зачёте покрышки для сухого асфальта выбрал только Дмитрий Лебедев (Subaru BRZ, Sofit Racing). Первые круги он боролся больше не с соперниками, а со своим заднеприводным купе. Но по мере того как трасса стала подсыхать, темп нижегородского пилота всё возрастал – и в итоге он смог догнать гонщиков на LADA Vesta. За два круга до финиша он совершил два решающих обгона, которые принесли ему первую победу в сезоне. Владислав Незванкин довольствовался серебром, его партнёр по LADA Sport ROSNEFT Андрей Петухов – бронзой.



В «Туринг-Лайте» все пилоты провели гонку на дождевых покрышках, однако оценить их сцепные качества удалось не всем: Айдара Нуриева (Ravon Nexia, RAVON Racing) на первом же круге вновь подвел автомобиль. В лидеры вышел Родион Шушаков (Peugeot 208, S-logistic).



Заезд премьер-класса СМП РСКГ, «Туринга», оказался лотереей. Стартовав на сликах, даже на влажной трассе отрыв от соперников смогли создать победитель гонки Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) и серебряный призер Дмитрий Брагин (Hyundai i30 N, ТАИФ Моторспорт). Павел Кальманович (Audi RS3, «ТАИФ Моторспорт») сменил шины на дождевые во время выезда автомобиля безопасности — гонку нейтрализовали из-за аварии Андрея Мсленникова (Cupra Leon, LUKOIL Racing) и Михаила Грачёва (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) – после чего включился в борьбу за призы и на последнем круге оставил Ивана Лукашевича (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing) за пределами подиума.