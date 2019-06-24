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Марко опроверг слухи о скорой замене Гасли на Квята

Марко опроверг слухи о скорой замене Гасли на Квята
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг слухи о возможной замене Пьера Гасли на Даниила Квята уже на Гран-при Австрии. По словам Марко, Гасли должен закончить сезон в составе «Ред Булл». Слухи о переводе россиянина подогрелись, после того как Марко в дни Гран-при Франции был замечен за общением с менеджером Квята Николя Тодтом.

«Слухи о замене Пьера Гасли на Даниила Квята в ходе сезона не являются правдой. На прошлой неделе пресса писала о Нико Хюлькенберге, теперь говорят о Данииле Квяте. Тодт? Я общаюсь со многими людьми. В том числе с его отцом Жаном.

Мы планируем закончить сезон-2019 с Пьером Гасли в составе. Гасли не стоит беспокоиться о будущем в команде. Но ему стоит беспокоиться о той скорости, которую он показал во Франции. Сейчас мы разбираем машину в преддверии Гран-при Австрии, чтобы понять, не в этом ли проблема», — приводит слова доктора Хельмута Марко Motorsport-Magazin.

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