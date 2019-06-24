Марко опроверг слухи о скорой замене Гасли на Квята

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг слухи о возможной замене Пьера Гасли на Даниила Квята уже на Гран-при Австрии. По словам Марко, Гасли должен закончить сезон в составе «Ред Булл». Слухи о переводе россиянина подогрелись, после того как Марко в дни Гран-при Франции был замечен за общением с менеджером Квята Николя Тодтом.
«Слухи о замене Пьера Гасли на Даниила Квята в ходе сезона не являются правдой. На прошлой неделе пресса писала о Нико Хюлькенберге, теперь говорят о Данииле Квяте. Тодт? Я общаюсь со многими людьми. В том числе с его отцом Жаном.
Мы планируем закончить сезон-2019 с Пьером Гасли в составе. Гасли не стоит беспокоиться о будущем в команде. Но ему стоит беспокоиться о той скорости, которую он показал во Франции. Сейчас мы разбираем машину в преддверии Гран-при Австрии, чтобы понять, не в этом ли проблема», — приводит слова доктора Хельмута Марко Motorsport-Magazin.
- 24 июня 2019
-
18:58
-
17:58
-
17:52
-
17:01
-
16:52
-
16:45
-
15:53
-
14:37
-
13:34
-
13:31
-
12:14
-
11:17
-
10:59
-
10:32
-
10:05
-
09:03
-
01:04
-
00:54
-
00:19
- 23 июня 2019
-
23:59
-
23:37
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
21:40
-
21:14
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:06