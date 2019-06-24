Похоже, Гасли действительно пора менять на Квята. Это уже не шутки

Восьмой Гран-при сезона-2019 — и восьмая победа «Мерседеса». Все зимние мечты про острую борьбу двух команд пора окончательно забывать, а тут ещё и Боттас перестал навязывать Хэмилтону сопротивлению. Сюжет чемпионата получается максимально пресным, однако интересных итогов этапа хватает.

Новое поражение «Феррари». Теперь окончательное?

Чуть ли не каждая новая гонка 2019 гонка рассматривается как последний шанс «Феррари» вернуться в борьбу с «Мерседесом». В Монреале все надеялись (и небезосновательно) на длинные прямые и малое число поворотов, в Ле-Кастелле — на очередные обновления алого болида. «Мы ставили задачу сократить отрыв и провалились», – безапелляционно заявил после финиша Себастьян Феттель. Странно, но Маттиа Бинотто с ним не согласился — мол, команда на правильном пути и знает, что нужно сделать ради будущего успеха.

Факт есть факт: у «Феррари» сработала лишь часть обновлений, а отрыв от Льюиса Хэмилтона вышел колоссальным. Да, формально в Маранелло могут порадоваться, что Леклер на финише оказался прямо позади Боттаса, но если вспомнить, как много проиграл сам финн, то становится ясно: у «Феррари» всё очень плохо. Гонки идут, а лучше не становится. Такими темпами «Скудерия» может рассчитывать лишь на пару побед за сезон — в Спа (не факт) и Монце. Ну, может, ещё длинные прямые Абу-Даби помогут.

Бинотто: «Феррари» на правильном пути, мы можем существенно прибавить

Куда подевался Боттас 2.0?

В ситуации, когда «Феррари» не в состоянии спасти интригу, последние надежды болельщиков связаны с Валттери Боттасом. Похоже, можно добавлять глагол «были». Где ты, Боттас версии 2.0, который ел на завтрак овсянку и бросал вызов Хэмилтону? Во Франции Валттери не оказал Хэмилтону сопротивления в квалификации (если бы не ошибка Льюиса на последнем круге, отрыв получился бы неприличным), а в гонке отстал на чудовищные 18 секунд.



Пока тут не пахнет сценариями 2014 и 2016 годов, когда Росберг оказывал Хэмилтону более-менее достойное сопротивление. Между напарниками 36 очков — так что даже внезапная техническая проблема Льюиса уже не спасёт финна. Хорошие новости для Эстебана Окона? Ну, если Боттас и дальше будет проигрывать в гонках так много, а другого места в Ф-1 для француза так и не найдётся…

Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 187 очков

2.

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 111 очков

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 100 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 87 очков

6.

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 26 очков

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 19 очков

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 16 очков

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 16 очков

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков

12. Ландо Норрис («Макларен») — 13 очков

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

14.

15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 187 очков2. Валттери Боттас («Мерседес») — 151 очко3. Себастьян Феттель («Феррари») — 111 очков4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 100 очков5. Шарль Леклер («Феррари») — 87 очков6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 37 очков7. Карлос Сайнс («Макларен») — 26 очков8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 19 очков9. Даниэль Риккардо («Рено») — 16 очков10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 16 очков11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков12. Ландо Норрис («Макларен») — 13 очков13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10 очков15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка.

Гасли скоро уволят?

Но если шансы Боттаса заполучить новый контракт по-прежнему велики, то перспективы Пьера Гасли в «Ред Булл» становятся всё более мрачными. Помнится, мы ещё после первых Гран-при начали скорее в шутку предвосхищать будущий обмен между двумя командами «быков» с переводом Даниила Квята в основную команду. Тогда это не воспринималось всерьёз: всё-таки и Квят в стартовых гонках смотрелся ненамного сильнее новичка Албону, и Гасли мог рассчитывать на время для адаптации.



Однако позади уже восемь Гран-при, а отставание Пьера от Ферстаппена нисколько не сокращается. Инженеры настолько не верят во француза, что ставят ему в квалификации «софт», обрекая на непростую гонку. Потом Гасли выдаёт неплохой первый отрезок, но совершенно проваливается на втором, отставая от «Альфа Ромео» и «Рено». Проигрыш Пьера любимой команде Хорнера уже начинает становиться дурной традицией.

Хорнер: финиш Гасли 11-м разочаровывает, проверим всё на его машине

В общем зачёте чемпионата мира Гасли проигрывает напарнику 63 очка и признаётся, что не понимает причин своих недавних проблем. Да, «Ред Булл» уверенно сохранит третье место в Кубке конструкторов и усилиями одного Ферстаппена, но всё-таки «быки» привыкли иметь двух полноценных добытчиков. В конце концов, Квята в 2016 году перевели в «Торо Россо» при куда менее заметном проигрыше Риккардо (Даниил уступал в квалификациях 3-4 десятые и проводил боевые гонки, у Пьера отставание вдвое больше, а гонки зачастую получаются не менее унылыми, чем субботние выступления).

Квят принёс Гран-при в жертву, но всё равно обошёл напарника Похоже, шансов на очки не было в любом случае. Зато Даниил «отбыл срок».

В общем, чем дольше проваливается Гасли, тем острее встаёт вопрос: не сочтены ли его дни? А тут ещё и Квят после среднего старта обрёл стабильность и зарекомендовал себя как настоящего лидера «Торо Россо». Так что полуфантастический сценарий с обменом Гасли-Квят с каждым Гран-при становится всё ближе к практическому воплощению. Не решатся ли «быки» на обмен, например, во время летней паузы? Ближайшие Гран-при (до каникул их остаётся ещё четыре) могут многое решить для подопечных Хельмута Марко…

Где полсекунды от «Рено»?

Чем больше в «Рено» говорили про предстоящее мощное обновление, сулившее прибавку в полсекунды на круге, тем сильнее росло подозрение: на практике бодрые заявления не подтвердятся. И вправду: анонсировавшееся желание оставить позади всех конкурентов по середине пелотона не оправдалось.

«Рено» оказался медленнее «Макларена» и конкурировал с «Альфа Ромео» за звание пятой силы. Причины могут быть разными: не менее серьёзные новинки конкурентов («Альфа» тоже подготовила апдейты), просчёты в разработке и проблемы с подбором оптимальных регулировок для изменившейся машины. А может, и трасса не подошла.



Так или иначе, мечты о спокойном пребывании на четвёртой позиции «Рено» нужно оставить позади: «Макларен» силён и просто так отдавать заветную строчку не собирается.

Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 338 очка

2. «Феррари» — 198 очка

3. «Ред Булл» — 137 очков

4. «Макларен» — 40 очков

5. «Рено» — 32 очка

6. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков

7. «Альфа Ромео» — 19 очков.

8. «Торо Россо» — 17 очков

9. «Хаас» — 16 очков.

Правда, в Уокинге своя проблема: пилоты признаются, что иногда сами не понимают, почему машина едет то быстрее, то медленнее. Высокая скорость — это хорошо, но непонимание её причин может сказаться и при доводке машины, и, что страшнее, при разработке болида на следующий год.



Так или иначе, после штрафа Риккардо отрыв между двумя коллективами вновь вырос до восьми очков. Но хорошие новости для «Рено» всё-таки есть: мощный французский мотор начинает хвалить даже Ферстаппен. Хотя бы с этим французы разобрались.

Ферстаппен объяснил успех «Макларена» особым режимом двигателя «Рено»

«Хаас» окончательно запутался

Автор главного провала Гран-при Франции — американцы из «Хааса». После депрессивных квалификации и гонки пилоты и руководство нашло в себе силы признаться: хватит сетовать на новые шины «Пирелли». В конце концов, если восемь машин сработались с покрышками («Уильямс» в расчёт не берём) и регулярно более-менее адекватно работают на обновлённой резине, то «Хаасу» пора перестать слать проклятья в Италию. Настал момент посмотреть в зеркало.

Штайнер назвал этап худшим в истории «Хааса», Магнуссен заявил о беспомощности

«Думаю, пора винить себя, а не сваливать всё на шины. Температура трассы достигла 50 градусов. У нас нет никаких оправданий о трудностях прогрева шин», — самокритично заявил Ромен Грожан ещё до старта гонки. Думаем, после финиша он был бы готов подписаться под собственными словами.