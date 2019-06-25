Квят: здорово, что команда разрешила нам с Албоном побороться

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Франции, который он закончил на 14-й позиции.



«Интересный уик-энд. Я приехал на трассу в среду, из Монако, это не так далеко от моего дома. Мы начали уик-энд зная о том, что нас ждёт наказание свыше 20 позиций на стартовой решётке, так что нашей главной задачей было оказаться быстрыми в гонке, так что в основном мы работали в пятницу над этим.



Суббота была нормальным днём, не было ничего особенного, если говорить честно. В воскресенье всё было хорошо. У нас была хорошая гонка, мы стартовали с последнего ряда, и было сложно стартовать на более жёстких шинах. В сравнении с другими у меня было меньше сцепления, но я смог сделать несколько обгонов, хорошими манёврами.



Борьба с Алексом в конце гонки была интересной, здорово, что в команде нам позволили бороться, это многое значило. Мы достигли максимума для команды в этот день, нам не хватило темпа, чтобы побороться за очки. Мы проанализируем, в чём проблема», — рассказал Даниил Квят в традиционном влоге после Гран-при Франции.