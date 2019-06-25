Р. Браун: рад, что Хэмилтон хочет внести вклад в изменение правил

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, подводя итоги Гран-при Франции, прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее британец раскритиковал руководство Формулы-1 за сложившуюся ситуацию, при которой «Королевские гонки» теряют аудиторию
«Я рад, что Льюис подтвердил желание внести свой вклад в изменение правил в ближайшие месяцы. Не могу дождаться, пока мы не начнём нашу совместную работу во время трёх запланированных встреч.
Мы прекрасно понимаем, что Формуле-1 необходимы изменения, если мы хотим сохранить наши позиции и оставаться одним из самых ярких видов спорта в мире. Все ключевые акционеры, мы сами, ФИА и команды, согласились с изменениями в виде ограничений трат, более справедливого распределния прибыли и изменения технического регламента. Мы работали вместе с инженерами, представляющими все команды. И было бы здорово получить информацию от пилотов.
Сейчас нам нужно утвердить детали. И мы рады, что Льюис поддержал нас и продемонстрировал уверенность в работе, которую мы выполняем.
Дверь для пилотов всегда была открыта. Жаль, что раньше этой возможностью мы не пользовались», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.
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