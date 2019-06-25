Тост: Квят — пилот «Ред Булл», который находится в аренде у «Торо Россо»

Слабые выступления пилота «Ред Булл» Пьера Гасли и недавняя встреча советника австрийской команды Хельму Марко с менеджером Даниила Квята Николя Тодтом, породили новый виток слухов о скорой рокировке пилотов между «Ред Булл» и «Торо Россо». Ситуацию прокомментировал руководитель Фаэнцы Франц Тост, давший понять, что не исключает повышения Квята.

«Квят — пилот „Ред Булл“, который находится в аренде у „Торо Россо“. Посмотрим, как будут разворачиваться события в будущем, мне бы хотелось видеть возвращение Даниила в топ-команду, в „Ред Булл“. Почему? Потому что у него есть скорость и в подходящих условиях он может приносить очень сильные результаты. Если он собирает всё воедино, он может показывать отличную скорость. Не думаю, что „Ред Булл“ потеряет лицо, вернув Квята. Решающий фактор в Формуле-1 — скорость. Если пилот даёт результат, почему бы его не вернуть?

Что касается Гасли, то его результаты стали для меня неожиданностью. Потому что он гораздо лучше, чем кажется, глядя на его результаты. Но я не знаю всех обстоятельств. В его таланте нет сомнений, он способен на многое, но ему нужно время для адаптации. К тому же ему не повезло оказаться в напарниках у Ферстаппена, который уже себя зарекомендовал в команде. Сейчас Пьер испытывает проблемы, потому что для него машина непредсказуема, он любит стабильную заднюю ось, у «Ред Булл» же задняя часть болида легко уходит. Он далёк от уровня выступлений Ферстаппена, но это не из-за нехватки таланта, а из-за недостатка опыта», — приводит слова Тоста немецкая редакция Motorsport.