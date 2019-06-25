Феттель: Хэмилтон играется с нами

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не питает иллюзий относительно возможности борьбы с «Мерседесом». По мнению немца, преимущество «Серебряных стрел» было хорошо заметно на последнем круге гонки Гран-при Франции.

«Я рисковал всем ради быстрейшего круга, в то время как Хэмилтон показывает такое же время на изношенных и пузырящихся шинах. Давайте перестанем обманывать себя — Льюис играется с нами. Что касается непосредственно этапа во Франции, то, если наша цель заключалась в том, чтобы сократить отставание от „Мерседеса“, мы с этим не справились», — приводит слова Феттеля Blick.

После восьми этапов чемпионата мира «Мерседес» тотально доминирует как в зачёте Кубка конструкторов, так и в личном зачёте. Отрыв Хэмилтона от ближайшего преследователя составляет 36 очков. «Мерседес» от «Феррари» отрывается на 140 баллов.