Феттель: Хэмилтон играется с нами

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не питает иллюзий относительно возможности борьбы с «Мерседесом». По мнению немца, преимущество «Серебряных стрел» было хорошо заметно на последнем круге гонки Гран-при Франции.
«Я рисковал всем ради быстрейшего круга, в то время как Хэмилтон показывает такое же время на изношенных и пузырящихся шинах. Давайте перестанем обманывать себя — Льюис играется с нами. Что касается непосредственно этапа во Франции, то, если наша цель заключалась в том, чтобы сократить отставание от „Мерседеса“, мы с этим не справились», — приводит слова Феттеля Blick.
После восьми этапов чемпионата мира «Мерседес» тотально доминирует как в зачёте Кубка конструкторов, так и в личном зачёте. Отрыв Хэмилтона от ближайшего преследователя составляет 36 очков. «Мерседес» от «Феррари» отрывается на 140 баллов.
- 25 июня 2019
-
20:17
-
19:21
-
18:07
-
17:14
-
16:16
-
15:46
-
14:19
-
13:25
-
12:43
-
12:33
-
12:24
-
11:45
-
11:14
-
10:26
-
10:13
-
09:06
-
01:02
-
00:43
- 24 июня 2019
-
23:05
-
22:00
-
20:40
-
19:34
-
18:58
-
17:58
-
17:52
-
17:01
-
16:52
-
16:45
-
15:53
-
14:37
-
13:34
-
13:31
-
12:14
-
11:17
-
10:59