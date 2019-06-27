Стролл объяснил свои неудачи в квалификациях

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал неудачное выступление в квалификациях. По его мнению, ему не удаётся пройти первый сегмент квалификации из-за стечения обстоятельств и различных факторов. В текущем сезоне Стролл ещё ни разу не проходил во второй сегмент.

«Причиной это является сочетание различных факторов. В Канаде во время третьей практики взорвался двигатель, что привело к потере эффективности. Каждая десятая на таком уровне крайне важна. Даже потеря минуты во время практики не способствует конкурентоспособности.

Во время другого этапа у нас были проблемы с самого начала. Думаю, что это процесс обучения новой команды. Где-то нам не везло, где-то всё складывалось не так, я допускал ошибки. Борьба очень плотная, даже маленькие оплошности дорого обходятся.

Нам не хватает скорости в квалификации, но во время гонки всё бывает в порядке. Мы работаем над этим, пытаемся решить проблему, сезон длинный. Мне тоже надо работать над квалификацией», — цитирует Стролла GPToday.