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Марко призвал «Хонду» рисковать, но сделать двигатель более мощным

Марко призвал «Хонду» рисковать, но сделать двигатель более мощным
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко полагает, что «Хонде» стоит рисковать, чтобы добиться большей мощности двигателя. Ранее на необходимости обеспечения большей мощности настаивал и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который, по слухам, может перейти в «Мерседес».

«Двигатель «Хонды» очень надёжный, у нас не было никаких проблем. Все обещания производителя были выполнены. Но обновление пока не принесло таких же результатов, как обновления «Мерседеса» и «Феррари».

В будущем нам хотелось бы видеть больше риска с надеждой на увеличение мощности. Мы готовы стартовать с конца с более мощным двигателем. Ведь если Макс стартует с последних позиций, зрелищная гонка обеспечена», — цитирует Марко GrandPX.News.

Ферстаппен призвал «Хонду» продолжить работу над увеличением мощности двигателя
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