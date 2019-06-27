Марко призвал «Хонду» рисковать, но сделать двигатель более мощным
Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко полагает, что «Хонде» стоит рисковать, чтобы добиться большей мощности двигателя. Ранее на необходимости обеспечения большей мощности настаивал и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который, по слухам, может перейти в «Мерседес».
«Двигатель «Хонды» очень надёжный, у нас не было никаких проблем. Все обещания производителя были выполнены. Но обновление пока не принесло таких же результатов, как обновления «Мерседеса» и «Феррари».
В будущем нам хотелось бы видеть больше риска с надеждой на увеличение мощности. Мы готовы стартовать с конца с более мощным двигателем. Ведь если Макс стартует с последних позиций, зрелищная гонка обеспечена», — цитирует Марко GrandPX.News.
Ферстаппен призвал «Хонду» продолжить работу над увеличением мощности двигателя
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