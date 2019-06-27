Риккардо: два штрафа — это слишком!

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что штраф, выписанный ему на Гран-при Франции и отбросивший с седьмой на одиннадцатую позицию на финише, был слишком суровым.



«Мы ехали в Монако, я сидел на заднем сиденье машины и думал о произошедшем на протяжении двух с половиной часов. Эти штрафы были слишком суровыми. Я понимаю, почему они это сделали: потому что в противном случае все бы жаловались на неоднозначность правил. Я считаю, что два штрафа, которые меня вышвырнули из очковой зоны, — это слишком. Дайте мне хотя бы одно очко за мою попытку!



Я не имею ничего против Пьера Гасли, но он вообще не участвовал в этой битве и отобрал очки у меня. Это несправедливо, но я довольно быстро это пережил.



Я действительно покинул пределы трассы, чтобы совершить манёвр против Кими. Но я не уверен в ситуации с Норрисом. Я не понимаю, почему это рассматривали, как два разных инцидента», — приводит слова Даниэля Риккардо Racer.