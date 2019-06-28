Воробьёв — о победе на Бахе Италии: это была гонка на убийство техники

Российский гонщик Фёдор Воробьёв прокомментировал победу в категории Т3 на третьем этапе Кубка мира по бахам — Бахе Италии. Штурманом Воробьёва является Кирилл Шубин, россияне выступают в составе команды ZAVIDOVO RACING TEAM.
«Итальянская баха повергла нас в шок. Я эту гонку запомню на всю жизнь. Это была гонка на убийство техники, многие экипажи испытали технические трудности, 20 экипажей сошли. Я не ожидал от Италии таких природных катаклизмов, которые больше свойственны для средней полосы России.
Во второй гоночный день пошёл дождь — на трассе было большое количество воды, броды стали труднопроходимые. Экипаж Александра Доросинского перевернулся в реке. Но мы показали в этих непростых условиях хороший результат и смогли победить. По итогам трёх этапов у нас всего одно очко отставания от опытного раллийного гонщика Микеле Чинотто, а впереди ещё пять этапов», — заявил Воробьёв.
Баха Италии. Генеральная классификация
1. Орландо Терранова — 5:17:24
2. Владимир Васильев — 5:21:26
3. Мартин Прокоп — 5:36:20
4. Фёдор Воробьёв — 6:09:11.
Баха Италии. Категория Т3
1. Федор Воробьев — 6:09:11
2. Сантьяго Наварро — 6:14:12
3. Микеле Чинотто — 6:33:09
Кубок мира по бахам—2019. Общий зачёт
Микеле Чинотто – 52
Фёдор Воробьёв – 51
Сантьяго Наварро – 33
Адель Абдулла – 33
Абдулла Аль-Зубайр — 26.
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