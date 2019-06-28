Воробьёв — о победе на Бахе Италии: это была гонка на убийство техники

Российский гонщик Фёдор Воробьёв прокомментировал победу в категории Т3 на третьем этапе Кубка мира по бахам — Бахе Италии. Штурманом Воробьёва является Кирилл Шубин, россияне выступают в составе команды ZAVIDOVO RACING TEAM.



«Итальянская баха повергла нас в шок. Я эту гонку запомню на всю жизнь. Это была гонка на убийство техники, многие экипажи испытали технические трудности, 20 экипажей сошли. Я не ожидал от Италии таких природных катаклизмов, которые больше свойственны для средней полосы России.



Во второй гоночный день пошёл дождь — на трассе было большое количество воды, броды стали труднопроходимые. Экипаж Александра Доросинского перевернулся в реке. Но мы показали в этих непростых условиях хороший результат и смогли победить. По итогам трёх этапов у нас всего одно очко отставания от опытного раллийного гонщика Микеле Чинотто, а впереди ещё пять этапов», — заявил Воробьёв.



Баха Италии. Генеральная классификация

1. Орландо Терранова — 5:17:24

2. Владимир Васильев — 5:21:26

3. Мартин Прокоп — 5:36:20

4. Фёдор Воробьёв — 6:09:11.



Баха Италии. Категория Т3

1. Федор Воробьев — 6:09:11

2. Сантьяго Наварро — 6:14:12

3. Микеле Чинотто — 6:33:09



Кубок мира по бахам—2019. Общий зачёт

Микеле Чинотто – 52

Фёдор Воробьёв – 51

Сантьяго Наварро – 33

Адель Абдулла – 33

Абдулла Аль-Зубайр — 26.