Марко: Гасли стоит работать за рулём, а не рассказывать Ньюи как строить машину

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал пилота основной команды - Пьера Гасли.
«Быть напарником Макса Ферстаппена не так просто, потому что он — исключительно талантливый гонщик. Но результаты Гасли неприемлемы. В Канаде и Франции он выступил хуже ожиданий. Разница между Максом и Пьером слишком велика. Наша задача заключается в том, чтобы дать Гасли уверенно чувствовать себя в болиде, но мы не можем отходить от концепции машины и лишаться того, что является её главными достоинствами. Мы детально рассмотрим его шасси. Возможно, что-то не так с машиной, но пока об этом сложно говорить.
Мы сказали Гасли, чтобы он взял настройки Ферстаппена и использовал их. Под них и менял свой стиль пилотирования. Ему стоит думать о своей работе за рулём, а не рассказывать Эдриану Ньюи, как тот должен строить машину», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.
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