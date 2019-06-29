Леклер: завтра нужно завершить начатое
Пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший победу в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал успех, дав понять, что обольщаться этим успехом слишком рано.
«Машина была великолепна. В ходе первой практики я испытывал некоторые трудности, но во второй тренировочной сессии мы кое-что изменили и всё стало лучше. Здорово пилотировать машину на пределе, и чувствовать, что она в порядке. Я рад, что мне удалось завоевать поул, но завтра нам нужно завершить начатое. Мы довольны тем выбором резины, который был нами сделан, но при такой погоде важно будет правильно с ними работать», — приводит слова Леклера BBC.
Победа в квалификации Гран-при Австрии принесла молодому пилоту «Феррари» второй поул в карьере.
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