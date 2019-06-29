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Хэмилтон прокомментировал эпизод с Райкконеном

Хэмилтон прокомментировал эпизод с Райкконеном
Авто / Формула-1 0

В ходе квалификации Гран-при Австрии гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон помешал в начале второго сектора представителю «Альфа Ромео» Кими Райкконену. Британец прижался к внутренней части поворота, а потом пересёк траекторию и уехал на обочину. На данный момент стюарды этапа рассматривают эпизод и возможность назначения штрафа Льюису.

Пока же мыслями о произошедшем поделился Хэмилтон.

«Видел, что одна машина приближается. Я тормозил в шпильке третьего поворота и увидел, что болид приближается. Не ожидал увидеть его в повороте и в итоге помешал Кими. Команда меня не предупредила, но ситуация всё равно не самая простая», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Напомним, по итогам сессии Хэмилтон занял второе место.

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