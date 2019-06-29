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Хэмилтона и Расселла могут наказать за помехи Райкконену и Квяту

Хэмилтона и Расселла могут наказать за помехи Райкконену и Квяту
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 расследуют два инцидента, произошедших в первом сегменте квалификации. В первом случае гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон помешал в начале второго сектора представителю «Альфа Ромео» Кими Райкконену. Британец прижался к внутренней части поворота, а потом пересёк траекторию и уехал на обочину. Финн остался недоволен действиями Хэмилтона и даже показал ему средний палец. Тем не менее Райкконен прошёл во второй сегмент.

Второй случай связан с быстрым кругом российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята в самом конце первого сегмента. Джордж Расселл, ожидавший своей очереди пойти на быстрый круг, на выходе из предпоследнего поворота не прижался к внутренней стороне трассы и вынудил Квята расширить траекторию и заехать на обочину. В итоге Даниил не пробился во второй сегмент.

Стюарды расследуют инциденты и могут наказать Хэмилтона и Расселла.

Формула-1 2019. Гран-при Австрии. Квалификация
29 июня 2019 года, суббота. 16:00 МСК
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:03.003
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.259
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.436
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