Хэмилтона и Расселла могут наказать за помехи Райкконену и Квяту

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 расследуют два инцидента, произошедших в первом сегменте квалификации. В первом случае гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон помешал в начале второго сектора представителю «Альфа Ромео» Кими Райкконену. Британец прижался к внутренней части поворота, а потом пересёк траекторию и уехал на обочину. Финн остался недоволен действиями Хэмилтона и даже показал ему средний палец. Тем не менее Райкконен прошёл во второй сегмент.
Второй случай связан с быстрым кругом российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята в самом конце первого сегмента. Джордж Расселл, ожидавший своей очереди пойти на быстрый круг, на выходе из предпоследнего поворота не прижался к внутренней стороне трассы и вынудил Квята расширить траекторию и заехать на обочину. В итоге Даниил не пробился во второй сегмент.
Стюарды расследуют инциденты и могут наказать Хэмилтона и Расселла.
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