Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Феттель — 4-й, Хэмилтон — 5-й, Квят — 17-й

На трассе в Шпильберге завершилась гонка Гран-при Австрии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск лидировал всю гонку, но незадолго до финиша не сумел сдержать атаку голландца, в которой дело дошло до контакта. При этом Ферстаппен слабо стартовал и прорвался в лидеры, хотя после первого круга шёл только седьмым.



Третьим к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Себастьян Феттель занял четвёртое место, Льюис Хэмилтон финишировал пятым.



Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 17-й позиции, его напарник Александер Албон — на 15-й.

Стюарды расследуют победный обгон Леклера Ферстаппеном

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Шарль Леклер («Феррари») — +2,724

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +18,960

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +19,610

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +22,805

6. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг

7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1 круг

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

16. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

17. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2 круга

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3 круга.