Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Феттель — 4-й, Хэмилтон — 5-й, Квят — 17-й

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Феттель — 4-й, Хэмилтон — 5-й, Квят — 17-й
Авто / Формула-1 0

На трассе в Шпильберге завершилась гонка Гран-при Австрии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск лидировал всю гонку, но незадолго до финиша не сумел сдержать атаку голландца, в которой дело дошло до контакта. При этом Ферстаппен слабо стартовал и прорвался в лидеры, хотя после первого круга шёл только седьмым.

Третьим к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Себастьян Феттель занял четвёртое место, Льюис Хэмилтон финишировал пятым.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 17-й позиции, его напарник Александер Албон — на 15-й.

Стюарды расследуют победный обгон Леклера Ферстаппеном

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Шарль Леклер («Феррари») — +2,724
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +18,960
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +19,610
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +22,805
6. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг
7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1 круг
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
17. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2 круга
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3 круга.

Формула-1 2019. Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
30 июня 2019 года, воскресенье. 16:10 МСК
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:01.822
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+2.724
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+18.960
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент